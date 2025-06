Marta Zenoni si difende ed è sesta nei 1500 agli Europei a squadre: l’Italia allunga sulla Germania!

Marta Zenoni non si conferma sul livello espresso nelle prime uscite stagionali all’aperto, ma stringe i denti e raccoglie un prezioso sesto posto nei 1500 metri ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Un risultato tutto sommato abbastanza positivo per l’Italia, che guadagna terreno sulla Germania e consolida la sua leadership nella classifica generale provvisoria dell’ex Coppa Europa a sette eventi dalla fine.

La 26enne azzurra ha fatto fatica a destreggiarsi nel gruppo in una gara resa tattica anche dal grande caldo di Madrid, rimanendo intruppata in mezzo al traffico proprio nel momento in cui è aumentato il ritmo negli ultimi due giri e riuscendo a recuperare qualche posizione solamente nel rettilineo conclusivo dopo aver perso però il treno delle migliori.

Zenoni ha chiuso in sesta piazza con 4:10.23 (tempo molto lontano dal personale stabilito poche settimane fa al Golden Gala in 4:01.52), subendo il sorpasso in extremis della lituana Gabija Galvydyte (4:10.21). La vittoria è andata alla francese Agathe Guillemot con 4:08.72 davanti alla portoghese Salomé Afonso (4:09.01) e alla britannica Revee Walcott-Nolan (4:09.16).