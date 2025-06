Marlen Reusser trionfa al Giro di Svizzera femminile! L’elvetica vince l’ultima tappa in fuga

Una vittoria bellissima, in fuga, a casa. Marlen Reusser ha vinto il Giro di Svizzera 2025 femminile, trionfando nell’ultima tappa della corsa. Un dominio totale quello dell’elvetica, che ha fatto sua la frazione di 129.4 km con partenza ed arrivo da Küssnacht, dimostrando sul campo di avere più gambe rispetto alle altre concorrenti.

La rossocrociata si è presentata all’ultimo atto con un vantaggio di 3 secondi rispetto all’olandese diretta rivale Demi Vollering (FDJ – Suez), salvo poi lasciare qualcosa sul piatto nel primo sprint intermedio, dove ha concesso 1″. La svolta è arrivata a 14 km dal traguardo, quando la svizzera – mentre si trovava nel gruppetto delle battistrada con Vollering, Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) e Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) – dopo una serie di attacchi ha trovato l’allungo in solitaria, percorrendo con gran ritmo gli ultimi 9 km fino all’arrivo.

Al secondo posto si è invece piazzata, con un gap di 28’’ Niewiadoma, seguita appunto da Vollering. La top 5 è stata quindi chiusa dalla francese Cèdrine Kerbaol (EF Education-Oatly) e dalla neerlandese Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck). In classifica generale Reusser ha chiuso i conti in 13:03:00, precedendo, come già spiegato, Vollering di 36″ e Niewiadoma di 1’56”. La miglior azzurra si è rivelata essere Eleonora Ciabocco, decima a 4’59”.