Marcell Jacobs tranquillizza: “Devo lavorare su resistenza e velocità, ma sto bene”

Marcell Jacobs ha deciso di non partecipare al Roma Sprint Festival e di rinunciare agli Europei a squadre, dopo la prestazione poco brillante offerta a Turku: ai Paavo Nurmi Games si è espresso in 10.30 e 10.44 sui 100 metri, al suo rientro agonistico dopo l’infortunio che ha compromesso i mesi indoor e che ha costretto a ritardare il debutto all’aperto. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha voluto tranquillizzare gli appassionati in merito alla sua condizione fisica.

Marcell Jacobs ha fatto un punto della situazione attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Sto bene, tutto a posto, tutto nella norma. Questa prima gara è stata il primo allenamento ad alta intensità, questi due mesi post infortunio non sono stati facili, ci sono sempre state delle tensioni che non mi hanno permesso di fare il volume di lavoro e il lavoro alla resistenza e alla velocità che è visto che si è mancato“.

Il velocista lombardo ha poi proseguito, con il sorriso sulle labbra e facendo anche il gesto del muscolo con il braccio sinistro: “Era importante scendere in pista per divertirmi e cercare di capire su cosa dover lavorare, non avevo dubbi che quello era l’aspetto su cui lavorare. Siamo qui in pista e si spinge”.