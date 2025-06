Marcell Jacobs torna in gara a Turku: “Ora sto bene e sono pronto, l’obiettivo è il Mondiale”

Aumenta l’attesa per il debutto stagionale all’aperto di Marcell Jacobs, che ha scelto i Paavo Nurmi Games come prima gara ufficiale dell’anno sui 100 metri dopo il problema fisico che lo ha costretto a saltare la trasferta cinese delle World Relays. Lo sprinter lombardo si metterà alla prova nel meeting di Turku con un doppio turno ravvicinato, per poi tornare in Italia in vista del Roma Sprint Festival di venerdì allo stadio dei Marmi.

“È la mia quarta volta a Turku e ho ottimi ricordi. Per me è l’esordio di una stagione che si preannuncia lunga. Si parte da qui, non vedo l’ora. Ho avuto un problema muscolare a fine marzo, ma ora sto bene e sono pronto. Cercherò di trovare il ritmo ed è utile che qui ci siano due gare, con la prima che servirà per rompere il ghiaccio, visto che il mio ultimo 100 metri risale a diversi mesi fa“, dichiara il Campione Olimpico di Tokyo 2021 alla vigilia.

Jacobs utilizzerà i prossimi mesi per cercare di arrivare nella miglior condizione possibile al Mondiale di settembre: “Il grande evento sarà poi quello di Tokyo, i Mondiali a settembre nel ‘mio’ stadio dove voglio esserci per fare le mie migliori prestazioni di sempre, voglio l’unica medaglia che mi manca per vincere tutto. L’obiettivo è quello, tutto è finalizzato ad arrivare lì nella miglior condizione di sempre“.

Sulle gare in agenda nelle prossime settimane: “Dopo l’appuntamento in maglia azzurra gli Europei a squadre di Madrid, a fine giugno, vedremo se ci sarà bisogno di lavorare ancora o di continuare a gareggiare. Dovrò capire le mie sensazioni per decidere come proseguire la stagione“.