Marcell Jacobs si ferma e rinuncia al Roma Sprint Festival: “Lavoro da completare”

Marcell Jacobs ha deciso di fermarsi dopo la prestazione poco convincente offerta ieri pomeriggio a Turku: in occasione del suo debutto stagionale all’aperto ha corso i 100 metri in 10.30 e 10.44, faticando in batteria e peggiorando nella finale dei Paavo Nurmi Games. Buona uscita dai blocchi di partenza, poi è mancata completamente la velocità e nel finale si è rialzato, chiudendo con un riscontro cronometrico decisamente alto e che ha indotto a fare delle riflessioni.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 avrebbe dovuto gareggiare venerdì 20 giugno al Roma Sprint Festival, ma ha preferito saltare l’evento allo Stadio dei Marmi, dove avrebbe incrociato Lorenzo Patta e Fausto Desalu. Nella nota ufficiale diffusa dal suo staff si legge: “La gara ha evidenziato la necessità per Jacobs di rimodulare il programma di questo inizio di stagione. Dopo avere pienamente recuperato l’infortunio accusato alla fine di marzo, occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti”.

Marcell Jacobs si era dovuto fermare in inverno per un problema fisico ed è poi stato costretto a rimandare l’esordio outdoor, quanto visto in Finlandia non ha convinto e occorrerà così correre ai ripari: focus sugli allenamenti e programmazione di gara completamente da rivedere. Nei fatti il velocista lombardo non farà parte della spedizione tricolore che dal 26 al 29 giugno sarà chiamata a difendere la Coppa Europa in quel di Madrid. Chi correrà i 100 metri? Chi prenderà il suo posto in staffetta? Sono domande a cui il DT Antonio La Torre sarà chiamato a dare una risposta nelle prossime ore in fase di convocazione.