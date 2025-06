Marcell Jacobs in gara a Turku per il debutto stagionale sui 100: primo test dopo l’infortunio

Prima di sfidare gli altri sprinter azzurri (tra cui i già annunciati Fausto Desalu e Lorenzo Patta) venerdì 20 giugno allo stadio dei Marmi nel Roma Sprint Festival, Marcell Jacobs scenderà in pista domani in Finlandia per il suo debutto stagionale all’aperto. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 sarà sicuramente una delle stelle più luminose dell’intero cast atteso al meeting di Turku, tappa Gold del Continental Tour di atletica.

Il velocista italiano è al rientro dopo un infortunio (lesione al retto femorale sinistro) rimediato ormai quasi tre mesi fa in allenamento che lo aveva costretto a dare forfait per le World Relays in Cina, facendo slittare la sua prima gara ufficiale dell’anno sui 100 metri dopo il 6.63 dello scorso 2 febbraio a Boston sui 60. C’è tanta curiosità quindi per rivedere in azione il primatista europeo della specialità, che ha come unico vero grande obiettivo del 2025 i Mondiali di Tokyo a settembre.

Jacobs troverà a Turku ben cinque atleti capaci di scendere almeno una volta in carriera sotto i 10 secondi: il sudafricano classe 2003 Benji Richardson, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, il fuoriclasse canadese Andre De Grasse, il ghanese Benjamin Azamati (l’unico sub-10″ in stagione tra i partecipanti ai Paavo Nurmi Games) e l’americano Kyree King.

Se il trentenne bresciano dovesse superare il turno in batteria, allora sarebbe chiamato ad un doppio impegno abbastanza ravvicinato con la finale prevista circa un’ora e un quarto dopo la prima delle due serie (in cui sarà impegnato Jacobs). Vedremo dunque quale potrà essere effettivamente lo stato di forma attuale del Campione d’Europa in carica, che avrà poi comunque almeno un paio di mesi per salire di condizione in vista della rassegna iridata.