Marcell Jacobs fissa la data del rientro! E sui Mondiali: “Vorrei chiudere un cerchio”

Marcell Jacobs sta scalpitando per fare il proprio ritorno agonistico e nell’intervista concessa ad Azzurra, la rivista di OA Sport, ha rivelato quale sarà la gara del suo rientro in pista: “Il 17 giugno a Turku, in Finlandia, nei Paavo Nurmi Games. L’anno scorso vinsi con 9.92 e stabilii il record del Meeting. Fu la gara in cui Chituru Ali arrivò secondo con 9”96. Poi toccherà allo Sprint Festival il 20 giugno, a Roma, allo Stadio dei Marmi. E anche in questo caso ho bei ricordi, non tanto per la gara in sé, ma per la straordinaria accoglienza che mi fecero soprattutto i più giovani in uno stadio talmente bello che non ha eguali nel mondo. Sono molto impaziente di tornarci e di rivedere Roma“.

Il Messia dell’atletica tricolore sarà dunque protagonista tra due settimane nell’appuntamento che fa parte del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sui 100 metri si cimenterà sull’amato rettilineo in quello che sarà il suo debutto stagionale all’aperto, desideroso di esprimersi su livelli di rilievo in un evento che servirà anche per prendere le misure in avvio di questa annata agonistica. Ricordiamo che il velocista lombardo non gareggia dallo scorso 2 febbraio, quando si espresse sottotono sui 60 metri indoor a Boston.

Successivamente ha rinunciato alla gara di New York e a tutta la stagione indoor per un problema fisico. Lo scorso 22 marzo era annunciato a Miami, ma un altro acciacco lo ha costretto a rinviare il debutto all’aperto di un paio di mesi abbondanti e non ha potuto competere alle World Relays, dove l’Italia è comunque riuscita a qualificare la 4×100 maschile ai Mondiali. Ora l’attesa prova in Finlandia, a cui farà seguito l’appuntamento di Roma con la speranza di vederlo pimpante in vista di un’intensissima estate che culminerà a settembre con i Mondiali previsti a Tokyo.

Marcell Jacobs si è espresso proprio sulla rassegna iridata nell’intervista concessa ad Azzurra, la rivista di OA Sport: “Ovviamente punto alla medaglia d’oro. I Mondiali sono l’unica grande gara che mi manca nel medagliere. Se riuscissi a chiudere il cerchio ne sarei felice. Ce la metterò tutta”. Il 30enne non ha mai raggiunto la finale ai Mondiali: nel 2019 non era ancora agli apici e si fermò in semifinale, mentre nel 2023 non era in condizioni ottimali e non si spinse oltre la semifinale. Pr il resto ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi, ai Mondiali Indoor, agli Europei all’aperto e in sala.

