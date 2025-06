Marcell Jacobs apre con un tempo alto a Turku: ripescato per la finale, riuscirà a migliorarsi?

Marcell Jacobs ha incominciato la propria stagione a Turku (Finlandia), correndo i 100 metri di una tappa valida per il World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza alle spalle della Diamond League). Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore è ritornato in pista dopo aver soltanto abbozzato l’annata agonistica a livello indoor e dopo un problema fisico che lo ha costretto a rinviare il debutto all’aperto.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha avuto un buon tempo di reazione (0.143), ma poi l’azione non è stata delle migliori e ha tagliato il traguardo in 10.30 con 0,7 m/s di vento a favore. Il tempo è oggettivamente alto anche se si tratta della sua prima prova dell’estate che culminerà con i Mondiali previsti a settembre nella capitale giapponese. Il velocista lombardo ha concluso in quarta posizione alle spalle del canadese Jerome Blake (10.19), del sudafricano Benji Richardson (10.22) e del danese Simon Hansen (10.26), appena davanti al giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.34).

Marcell Jacobs avrà comunque un’altra occasione, visto che è riuscito a qualificarsi alla finale in programma alle ore 19.06 grazie al secondo e ultimo tempo di ripescaggio. Dalla seconda batteria sono infatti stati promossi il britannico Romell Glave (10.12), il ghanese Benjamin Azamati (10.18) e il canadese Andre De Grasse (10.21), mentre lo statunitense Kyree King (10.29) è stato ripescato. L’auspicio è che l’azzurro riesca a dare una sterzata e a migliorarsi su una pista dove lo scorso anno volò in 9.92 dopo la vittoria agli Europei.