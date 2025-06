Marcell Jacobs a Roma, grande sfida con Patta e Desalu: i Campioni Olimpici si ritrovano

Marcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale all’aperto nella giornata di martedì 17 giugno a Turku (Finlandia), dove lo scorso anno si espresse in 9.92 e lanciò la lunga volata verso le Olimpiadi chiuse al quinto posto. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aprirà le danze in terra nordica dopo un problema fisico che lo ha costretto a rinunciare alla stagione in sala e che lo ha obbligato a rinviare l’esordio outdoor, ma ora è finalmente giunto il momento per rivederlo all’opera sul rettilineo.

Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore sarà poi protagonista anche venerdì 20 giugno al Roma Sprint Festival, evento che si svolgerà nella splendida cornice dello Stadio dei Marmi nella Capitale. Il velocista lombardo affronterà Fausto Desalu e Lorenzo Patta, altri due Campioni Olimpici con la 4×100 in terra giapponese (manca soltanto Filippo Tortu a completare il quartetto che fece sognare nella capitale nipponica, il brianzolo si sta prodigando in impegni in Diamond League).

Desalu si è distinto nelle ultime due settimane sui 200 metri (20.27 a Dresda e 20.21 a Bruxelles), mentre Patta si è fatto apprezzare al Meeting di Savona con 10.16 sui 100 metri. Marcell Jacobs vinse lo scorso anno al Roma Sprint Festival con il crono di 10.07 e proverà a replicarsi in avvio della lunga estate che culminerà con i Mondiali, previsti a settembre proprio a Tokyo.