Marc Marquez: “Pole al Mugello inaspettata, Bagnaia fortissimo sul giro secco. Fatica con la scia”

Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2025, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Mugello. Il centauro spagnolo ha firmato un superlativo 1:44.169 in sella alla Ducati ufficiale e ha così preceduto di 59 millesimi il compagno di scuderia Francesco Bagnaia, che si è confermato competitivo in terra toscana e che spera di tornare al successo dopo un avvio di stagione particolarmente impegnativo.

Alle spalle delle due Rosse si è piazzato lo spagnolo Alex Marquez, che ha accusato un ritardo di 83 millesimi dal fratello in sella alla Ducati del Team Gresini. Questi tre piloti sono i grandi favoriti per il successo tra la Sprint Race di oggi pomeriggio (ore 15.00) e il Gran Premio di domani (ore 14.00), il leader della classifica iridata spera di allungare ulteriormente in classifica generale tenendo a bada i due grandi rivali.

Marc Marquez ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “Sono molto contento perché non mi aspettavo di fare la pole al Mugello. So che sul giro secco Bagnaia va fortissimo, ma il giro è venuto, quando ho visto 1:44.1 pensavo fosse sufficiente, ma anche Pecco e Alex erano vicini. Siamo tutti molto attaccati, ora vediamo la gara“.

L’iberico ha poi proseguito: “Devo provare a perdere meno punti possibili, il mio punto debole di guida si sa, Pecco e Alex vanno forte. L’importante è stare lì con loro e vedere cosa posso fare. Al primo tentativo volevo andare avanti perché con la scia faccio un po’ di fatica. Nella seconda run ho cercato di avere la pista libera, ho incrociato le dita per non avere bandiere gialle ed è andata bene“.