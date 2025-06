Maratona di Roma all’etiope Halu, trionfo di Zanardi nell’handbike

Va a Legeseshume Halu la Maratona di Roma 2014: l’etiope si è imposto con il crono di 2h 09′ 47” davanti al connazionale Sisay Jisa, arrivato dopo un minuto e mezzo circa; chiude il podio Leonard Langat, mentre il primo degli italiani è l’azzurro Massimo Ricatti che ha chiuso i 42 km capitolini con il tempo di 2h 15′ 07”.

Nella prova di handbike invece il campione paralimpico Alex Zanardi ha messo a segno la sua quarta vittoria con il tempo di 1:12:36. Per Zanardi si tratta del quarto successo dopo quelli del 2010, 2012 (con annesso primato della gara in 1:11:46), e 2013. Dietro di lui, sul podio, gli italiani Paolo Cecchetto (1:22:57) e Pantaleo Sette (1:22:58).

“A 47 anni posso dirmi contento del risultato – ha dichiarato al sito ufficiale Zanardi – un tempo eccezionale nonostante alla fine mi sia dovuto fermare per una piccola modifica all’handbike e nonostante il meteo, che certo non ci ha aiutati. A Roma tornerò sempre, finché gli organizzatori mi vorranno, perché è una gara meravigliosa. Vorrei che oltre al mio nome venisse ricordato anche quello dei tanti ragazzi che arrivano dietro di me ma non per questo sono meno importanti”.

Alla StraMilano invece trionfo keniano con Thomasj Lokomwa che chiude i 21 km in 01:01’39” davanti al connazionale Limokiprop.

