Luna Rossa inizia il suo percorso verso l’America’s Cup. Max Sirena: “Siamo concentrati. Napoli sarà una grande occasione per noi”

Luna Rossa inizia il suo cammino verso la prossima edizione della America’s Cup. Il sodalizio italiano, infatti, ha ripreso la propria attività nella base di Cagliari verso la trentottesima edizione della massima competizione velica del mondo. La squadra capeggiata da Max Sirena è operativa ed è pronta alla sfida. Una sfida che, come è stato annunciato, si disputerà nelle acque di Napoli per uno spettacolo davvero senza precedenti.

In occasione dell’esordio ufficiale, lo skipper nativo di Rimini ha voluto fare quadrato con il suo team, anche per sancire il via ufficiale di questo nuovo importante percorso: “Domani andremo in acqua per la prima volta in questa nuova campagna. Sono sicuro che saremo concentrati. Penso che nelle prossime settimane sapremo che forma avrà la nostra barca in vista della prossima America’s Cup”.

Max Sirena pone dei paletti ben precisi per la sua squadra: “Penso che tutti noi vogliamo cercare di lavorare in questa nuova campagna in modo più strutturato. Ci vorrà tempo. All’inizio non farà tutti felici, ma crediamo che sia la strada giusta. Dobbiamo alzare il livello rispetto al passato. Il nome del team sarà Luna Rossa. Torniamo come Luna Rossa”.

Come detto, la prossima America’s Cup si disputerà sbarcherà in Italia. Un aspetto di cui approfittare: “Abbiamo visto che la prossima America’s Cup si disputerà a Napoli. Ovviamente è una buona notizia, è positivo che faremo le regate in Italia e penso che sarà una opportunità per noi. Avremo un po’ più di pressione addosso perché l’intera Nazione ci guarderà. Quando abbiamo regatato li nel 2012 e, per fortuna, abbiamo vinto la regata, non ho mai visto così tante persone. Mi sentivo come un calciatore famosissimo. Solo per farvi capire la sensazione e saranno migliaia di persone in più rispetto a 10 anni fa. Sarà qualcosa di enorme. Quindi voglio che siamo concentrati su quello che stiamo facendo. Lasciamo fuori tutto il resto. Per favore, continuiamo a spingere. Rimaniamo concentrati su quello che dobbiamo fare”.