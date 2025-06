Luna Rossa ingaggia Peter Burling! Clamoroso colpo di mercato: arriva il geniale fuoriclasse di Team New Zealand!

Luna Rossa ha messo a segno un clamoroso, enorme, fragoroso, rivoluzionario colpo di mercato: Peter Burling rinforzerà il sodalizio italiano per la prossima edizione della America’s Cup, che andrà in scena a Napoli nel 2027. Il formidabile timoniere ha alzato al cielo la Vecchia Brocca nel 2017, 2021, 2024 con Team New Zealand e ha poi deciso di interrompere la propria collaborazione con l’attuale Defender, che ha deciso di difendere il trofeo sportivo più antico del mondo nelle acque del capoluogo campano.

Il patron Patrizio Bertelli e i suoi uomini hanno prontamente fiutato l’occasione di mettere sotto contratto il 34enne, tra l’altro tre volte medagliato alle Olimpiadi (nei 49er insieme a Blair Tuke, oro a Rio 2016 e argento a Londra 2012 e Tokyo 2020) e sei volte Campione del Mondo in quella classe velica. Peter Burling metterà tutta la sua esperienza sportiva e tecnica al servizio del gruppo guidato dallo skipper Max Sirena, con l’obiettivo di realizzare una barca con cui battere finalmente i Kiwi e mettere le mani sull’agognata Coppa America.

Peter Burling ha espresso la propria soddisfazione: “Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte di Luna Rossa per la 38^ America’s Cup. Regatare contro questo team iconico è sempre stato elettrizzante e avere oggi l’opportunità di farne parte è un vero onore. L’innovazione e la determinazione che Luna Rossa porta in Coppa America mi hanno sempre ispirato. Ringrazio tutti per la calorosa accoglienza ricevuta e non vedo l’ora di lavorare insieme a un team di altissimo livello come questo e di dare il massimo per contribuire a conquistare la prima Coppa America per Luna Rossa“.

Grande gioia anche da parte di Max Sirena: “Peter è stato a lungo nostro avversario e in questi anni abbiamo avuto modo di apprezzarne sia lo straordinario talento velico, sia la correttezza e la sportività in competizione. Sebbene il suo ruolo esatto non sia ancora definito, farà certamente parte del sailing team, rinforzando la leadership del core group di Luna Rossa, e contribuirà anche in altre aree chiave dello sviluppo. Peter apporta un grande valore sportivo, tecnico e umano e siamo certi che la sua presenza darà una spinta importante a tutto il team, infondendo nuova energia, esperienza e determinazione in vista della sfida che abbiamo davanti“.

Non è ancora stato comunicato il ruolo preciso che verrà ricoperto da Peter Burling, ma salvo clamorosi ribaltoni non potrà essere timoniere o comunque salire a bordo per le regate. La bozza del regolamento presentata da Team New Zealand prevede che potranno esserci massimo due stranieri per ogni equipaggio, a patto che non abbiamo preso parte all’ultima edizione della Coppa America. Verosimilmente sarà di supporto per realizzare la miglior barca possibile e in allenamento potrà fornire dei consigli molto utili per fronteggiare i suoi vecchi compagni di squadra.