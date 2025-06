L’ultima stoccata è azzurra! Splendido bronzo delle sciabolatrici agli Europei

L’Italia ritorna sul podio europeo nella sciabola femminile a squadre. Una medaglia di bronzo bellissima ed arrivata proprio all’ultima stoccata, con il quartetto azzurro (Michela Battiston, Chiara Mormile, Mariella Viale, Manuela Spica) che ha saputo battere per 45-44 l’Ungheria in una finale per il terzo posto davvero emozionante.

Sembrava una sfida segnata, nonostante una bravissima Mariella Viale, che si era ben comportata nei suoi assalti. Nel penultimo assalto Mormile ha fatto l’impresa, battendo per 10-5 Luca Szucs e riportando l’Italia sul -1 (40-39). Nell’ultimo assalto Battiston e Battai si sono date battaglia, con la friulana che si è portata sul 44-42. Reazione dell’ungherese, che ha pareggiato, ma l’ultima stoccata, dopo una lunga revisione, ha premiato Battiston, facendo partire così la festa azzurra.

Il cammino dell’Italia era cominciato agli ottavi con la vittoria contro la Russia per 45-38 e poi soprattutto un ottimo successo contro la Spagna per 45-40, che ha aperto la strada verso la zona medaglie. In semifinale poi le azzurre si sono arrese alla fortissima Francia per 45-37, con le transalpine che si giocheranno l’oro con la Polonia.

Una medaglia pesante per le sciabolatrici azzurre, che avevano bisogno di un podio per rilanciarsi dopo un 2024 davvero complicato. La copertina se la prende sicuramente Mariella Viale, anche lei esordiente agli Europei e che già era stata protagonista nella gara individuale. Battiston e Mormile hanno risposto poi presenti nel momento di maggior sofferenza, completando davvero un lavoro di squadra formidabile e che deve far ben sperare in vista dei Mondiali di Tbilisi.

Diventano undici le medaglie per l’Italia in questa rassegna continentale. Due ori, due argenti e sette bronzi e domani ci saranno le prove a squadre di fioretto maschile e spada femminile, con l’Italia che si presenta da favorita. Non basterà con ogni probabilità per vincere il medagliere, ma sarebbe un segnale decisamente positivo per l’intero movimento.