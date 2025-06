L’ultima stoccata è ancora azzurra. Le spadiste rimontano l’Estonia e vincono il bronzo agli Europei

Proprio all’ultima stoccata l’Italia conquista la medaglia di bronzo nella prova a squadre di spada femminile agli Europei di Genova. Non è arrivata la vittoria come l’anno scorso a Basilea, ma le azzurre si confermano ancora sul podio continentale, riuscendo in una clamorosa rimonta contro l’Estonia nella finalina per il terzo posto. Finisce 27-26 per il quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis, che possono festeggiare un’altra medaglia per l’Italia in questa rassegna europea (la dodicesima).

Una sfida complicatissima quella contro l’Estonia e che sembrava volgere dalla parte delle estoni fino all’ultima assalto, quando Santuccio si è trovata sotto di quattro stoccate contro Lehis (22-26). La siciliana è riuscita prima a pareggiare e poi a piazzare ancora una volta la stoccata decisiva nel minuto supplementare, facendo esplodere di gioia tutto l’angolo azzurro.

Il cammino dell’Italia era cominciato agli ottavi di finale contro la squadra delle atlete indipendenti, vincendo per 38-33. Altra sfida complicata anche nei quarti di finale contro la Svezia, sconfitta per 38-31, ma ancora grazie a Santuccio con un ultimo assalto eccezionale.

In semifinale purtroppo è arrivata la netta sconfitta contro l’Ucraina, che si è imposta con il punteggio di 45-27. Sarà una finale per l’oro davvero a sorpresa, visto che le ucraine affronteranno la Svizzera, che ha battuto clamorosamente nei quarti di finale la Francia, altra favorita della vigilia.