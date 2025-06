Luciano Spalletti al passo d’addio: “Non ho fatto la differenza”

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia che domani risolverà il proprio contratto con la Nazionale, commenta a Rai 1 HD il successo di Reggio Emilia sulla Moldavia per 2-0, tracciando un bilancio più ampio del proprio percorso in azzurro, ormai giunto al capolinea.

L’analisi del match odierno: “Abbiamo fatto fatica anche stasera, però ci sono troppe componenti, poi si è confermato quello che si era visto. Ho mantenuto questo gruppo, ma l’ho trovato veramente affaticato da questo finale di campionato, forse cercando qualcuno che stava meglio fisicamente potevamo avere una risposta differente. Erano logori dal campionato passato, una delle più grosse difficoltà è stata andare a giocare ad Oslo in queste condizioni. Poi si sa che il sorteggio è anche un po’ la sorte, però ha influito“.

Il mea culpa di Spalletti: “Quando uno fa l’allenatore della Nazionale non può avere alibi, perché i giocatori li sceglie lui. Ero convinto che potessero darmi quello che mi aspettavo, e per certi versi lo hanno fatto. Chi arriva prende e fa quello che gli pare, è da vedere chi si sceglie. Sicuramente non lasciamo un grande entusiasmo, anche se il pubblico stasera si è sentito. I giocatori e l’allenatore devono fare la differenza, purtroppo io non l’ho fatta“.