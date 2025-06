Luciano Darderi tiene testa a Tsitsipas ma cede al tie-break del terzo e saluta Halle

Luciano Darderi sfiora il colpaccio contro Stefanos Tsitsipas ma si ferma al primo turno nell’ATP 500 di Halle 2025. Il 23enne azzurro ha disputato una buonissima partita sull’erba tedesca (come una settimana fa a ‘s-Hertogenbosch con Jarry), perdendo solamente al tie-break del terzo set dopo due ore di battaglia con il punteggio finale di 6-4 3-6 7-6. L’ellenico attende agli ottavi di finale uno tra l’americano Alex Michelsen e l’argentino Francisco Cerundolo.

Avvio di partita molto equilibrato nei primi quattro game, senza palle break concesse, poi Tsitsipas trova un buon turno di risposta e alla prima occasione utile strappa il servizio a Darderi portandosi in vantaggio 3-2. Il numero 56 ATP salva due break point nel settimo gioco e resta in scia al greco, che non trema però nel momento clou vincendo a zero l’ultimo game in battuta e conquistando il primo parziale per 6-4.

La reazione dell’italo-argentino è immediata e, alla prima chance a disposizione, strappa finalmente il servizio al due volte finalista Slam tenendo inoltre con autorità i primi due turni di battuta e volando così sul 3-0. Il secondo set procede poi senza grandi sussulti (nessuna vera chance di controbreak) fino al 6-3 in favore di Darderi, che porta l’incontro al parziale decisivo.

Luciano vuole sfruttare il trend positivo e mette subito sotto pressione Tsitsipas nel game d’apertura, ma il greco si salva recuperando da 15-40 e cancellando in tutto tre palle break. L’azzurro è solido nei turni di battuta e si procura altre due chance di spezzare l’equilibrio nel corso del settimo gioco, ma entrambe sfumano ed il nativo di Atene chiama un medical timeout per un fastidio all’anca sinistra sul 4-3. Si prosegue on serve senza altre occasioni in risposta fino al tie-break: qui Darderi non fa la differenza con la prima e perde tre dei primi quattro punti al servizio, ritrovandosi sotto 6-2 e cedendo alla fine 7-5 dopo aver annullato tre match point (ma non il quarto).