Luciano Darderi guadagna posizioni nel ranking ATP con la vittoria odierna a Wimbledon

Luciano Darderi si è qualificato per il secondo turno del torneo di Wimbledon 2025: in virtù del successo odierno l’azzurro ha già eguagliato il risultato dello scorso anno ed ha quindi iniziato a guadagnare posizioni nel ranking ATP, scavalcando virtualmente quattro avversari diretti.

L’azzurro si issa così al 55° posto della classifica, essendo tornato a quota 989, come nella classifica ufficiale rilasciata quest’oggi, nella quale però occupava la 59ma posizione. Darderi, che in carriera vanta il 32° posto come best ranking, inizierà a guadagnare punti in caso di ulteriori vittorie.

Il tennista italiano, infatti, andrebbe a quota 1039, al 51° posto, in caso di approdo al terzo turno, mentre salirebbe a 1139, in 45ma posizione, con il passaggio agli ottavi. La qualificazione ai quarti varrebbe quota 1339, con l’ascesa alla piazza numero 38.

Per migliorare il best ranking, però, Darderi dovrebbe spingersi fino alle semifinali, che lo porterebbero a quota 1739, che al momento varrebbe il 29° posto virtuale, mentre in caso di approdo in finale salirebbe a 2239, in 19ma piazza, infine in caso di vittoria del torneo si isserebbe a 2939, in 11ma posizione virtuale.

Wimbledon 2025, Luciano Darderi piega Safiullin al quinto set ed approda al secondo turno See more

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking lunedì 30 giugno: 989 punti, 59° posto.

Ranking dopo il passaggio al secondo turno: 989 punti, 55° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al terzo turno: 1039 punti, 51° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 1139 punti, 45° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1339 punti, 38° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1739 punti, 29° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2239 punti, 19° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2939 punti, 11° posto virtuale.