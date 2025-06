Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del CONI! Battuto Luca Pancalli

Giornata importante per lo sport italiano. Il Consiglio elettivo del CONI ha pronunciato il nuovo presidente e si tratta di Luciano Buonfiglio. A votare 81 delegati, che hanno stabilito non solo chi sarà il massimo dirigente, ma anche come sarà la nuova giunta nazionale.

I candidati, in ordine di presentazione, sono stati Giuseppe Macchiarola, Luca Pancalli, Duccio Bartalucci, Pierluigi Giancamilli, Luciano Buonfiglio, Carlo Iannelli, Franco Carraro e Mauro Checcoli. Da tener conto che Macchiarola e Bartalucci abbiano ritirato la propria candidatura alla Presidenza durante il loro intervento.

Buonfiglio (74 anni) ha ottenuto 47 voti e piegato la concorrenza di Pancalli (34 consensi), grande esponente della realtà paralimpica italiana. Presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak dal 2005, per Bonfiglio una nuova sfida in un contesto in costante cambiamento. Un passato da canoista di alto livello: partecipazione alle Olimpiadi di Montreal del 1976 e successi nei campionati nazionali.

Un risultato che non dispiacerà anche al presidente uscente, Giovanni Malagò, che aveva sostenuto proprio la candidatura del citato Buonfiglio, essendo stato tra il 2013 e il 2018 vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.