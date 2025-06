Lotta, Emanuele Pollino ai ripescaggi per il bronzo agli Europei U20 di Caorle

Si aprono al PalaMare di Caorle, in Italia, gli Europei Under 20 di lotta: nella prima giornata spazio alle eliminatorie di 5 categorie di peso della greco-romana. In casa Italia accede ai ripescaggi Emanuele Pollino (-63 kg), mentre vengono definitivamente eliminati Lorenzo Arbore (-55 kg), Nilo Virgilii (-77 kg), Elia Caianello (-87 kg) e Loris Tucci (-130 kg).

Nei -63 kg Emanuele Pollino viene sconfitto al primo turno dall’azero Tural Ahmadov, il quale però poi si spinge fino alla finale, consentendo il ripescaggio dell’azzurrino, che domani potrà lottare per il bronzo. Nei -55 kg Lorenzo Arbore viene sconfitto dal russo Rasim Ibrahimau, mentre nei -77 kg Nilo Virgilii esce di scena agli ottavi di finale contro il bulgaro Hristo Valentinov, vittorioso per 5-2.

Nei -87 kg Elia Caianello vince all’esordio, battendo con lo score di 7-4 il bulgaro Petyo Angelov, ma vede la propria corsa concludersi nei quarti di finale, sconfitto dal turco Yasin Cakir. Nei -130 kg Loris Tucci viene eliminato dall’armeno Kirakosyan, che si impone per 4-0. Nessuno di questi 4 azzurrini viene ripescato.

Domani oltre ai ripescaggi, con Emanuele Pollino protagonista, ed alle prime finali, si terranno anche le ultime eliminatorie della greco-romana, con le altre 5 categorie di peso: l’Italia sarà rappresentata da Gabriele Pucher (-60 kg), Alessio Arancio (-67 kg), Federico Caniglia (-72 kg), Luigi Comini (-82 kg) e Riccardo Bufis (-97 kg).