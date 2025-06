Lorenzo Sonego si arrende in due set a Ugo Humbert negli ottavi di finale a Eastbourne

Niente da fare per Lorenzo Sonego, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP250 di Eastbourne. Sull’erba britannica, il n.48 del ranking si è dovuto arrendere al francese Ugo Humbert (n.20 ATP) con lo score di 7-5 6-4 in 1 ora e 41 minuti di gioco. Una partita in cui l’azzurro non è stato sufficientemente lucido nei momenti critici a eseguire la scelta corretta. Concreto il mancino transalpino, quindi, che prosegue la sua avventura nei quarti di finale.

Nel primo set il servizio la fa da padrone. Entrambi con questo fondamentale raccolgono diversi punti, ma con l’andare avanti dei giochi la risposta di Humbert cresce di rendimento. Legge meglio le traiettorie il mancino transalpino che non sfrutta una palla break nell’ottavo game, ma capitalizza l’opportunità nel dodicesimo, mettendo in risalto le debolezze dal lato del rovescio del piemontese (7-5).

Nel secondo set l’andamento non è così dissimile. Sonego prova a salire di livello in risposta, senza però costruirsi delle opportunità “break”, mentre il francese nel rush finale dà il meglio. Nel decimo game, infatti, Sonny va sotto 0-40, messo in difficoltà dai colpi profondi del suo avversario, e al terzo match-point deve cedere e stringere la mano al rivale sul 6-4.

Leggendo le statistiche, il dato che balza all’occhio è la differente resa con la seconda di servizio: l’azzurro ha ottenuto appena il 42% dei punti rispetto al 78% del francese.