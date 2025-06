Lorenzo Sonego avanti senza problemi a Eastbourne, Marozsan battuto all’esordio

Lorenzo Sonego si qualifica per il secondo turno dell’ATP 250 di Eastbourne. Il torinese non ha particolari problemi nello sconfiggere l’ungherese Fabian Marozsan in un’ora e 18 minuti con il punteggio di 6-2 6-4: adesso se la vedrà con il francese Ugo Humbert, esentato dal primo turno in virtù del suo status di testa di serie numero 4.

Pronti via, e Sonego piazza subito il break, trovato a 15 su quel campo 1 che si trova direttamente sotto il centrale (con annessa vista non banale). A parte un momento in cui il torinese è costretto ai vantaggi, nel quarto game, inizialmente non c’è proprio storia: Marozsan non riesce a stare al livello dell’azzurro, che in 20 minuti di break di vantaggio ne ha già due. L’ungherese non reagisce ed è 6-2 in modo piuttosto rapido.

Con Marozsan che fa chiaramente capire di essere in confusione totale, Sonego non fa fatica a strappargli subito la battuta anche nel secondo set, solo che in un momento di passaggio a vuoto rischia di restituire il favore. Il secondo game, però, riesce a tenerlo e, sebbene ci siano vari giochi a 30, di difficoltà a controllare la situazione non ce ne sono mai. Sonego mette così la freccia e chiude per 6-4, prendendosi in tal modo il secondo turno.

Giornata no per Marozsan, testimoniata dal fatto di far chiaramente capire di non capirci un granché e dalla quota vincenti-errori gratuiti: 9-29, contro un valido 19-23 di Sonego. Un paio di dati spiccano tra tutti: l’84% di punti vinti con la prima da Sonego e il 55%-38% con la seconda (alias: Marozsan con questo colpo ha poi vinto 5 punti su 13).