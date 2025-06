Lorenzo Simonelli danza tra le barriere e lancia l’Italia agli Europei a squadre! Secondo posto pesante

Lorenzo Simonelli ha offerto la prova d’efficienza che gli si richiedeva nell’appuntamento più importante di questo primo scorcio di stagione all’aperto e ha dimostrato di essere una garanzia sui 110 ostacoli che hanno animato la terza giornata degli Europei a squadre. Il 23enne laziale ha conquistato un pregevole secondo posto sul rettilineo con barriere, portando a casa 15 punti pesantissimi per le ambizioni dell’Italia, che si è presentata a Madrid per provare a difendere il trofeo alzato al cielo due anni fa a Chorzow.

Il Campione d’Europa è uscito brillantemente dai blocchi di partenza (0.154 il tempo di reazione), ha affrontato in maniera lucida i primi ostacoli, è andato via in maniera fluida dopo gli appoggi iniziali e ha preso il comando della gara. All’azzurro è mancato un po’ lo sprint dopo essere atterrato dalla barriera finale ed è stato sopravanzato di tre centesimi dallo svizzero Jason Joseph (13.24), ma il nostro portacolori può ritenersi soddisfatto per questo risultato perché veniva da un avvio di stagione all’aperto poco brillante (13.24 ventoso a Savona, 13.44 a Doha e 13.55 a Philadelphia).

Lorenzo Simonelli, che in inverno ha dovuto fare i conti con un infortunio prima di accarezzare la medaglia ai Mondiali Indoor sui 60 ostacoli, si è lasciato alle spalle rivali di un certo calibro come il britannico Tade Ojora (13.36), lo spagnolo Enrique Llopis (13.40), il polacco Jakub Szymanski (13.41) e il francese Romain Lecoeur (13.44). L’Italia ha recuperato sei punti ai Paesi Bassi, visto che Timme Kostner ha concluso in ottava piazza (13.65) e un paio di lunghezze nei confronti dei padroni di casa: la corsa per la conquista della ex Coppa Europa è più aperta che mai.