Lorenzo Patta si infortuna! Lacrime agli Europei a squadre: cos’è successo, ora si fa durissima

Lacrime amare per l’Italia agli Europei a squadre: Lorenzo Patta si è infortunato quando era al comando dei 100 metri sulla pista verde di Madrid. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 era uscito benissimo dai blocchi (0.148 il tempo di reazione) e aveva inscenato un’ottima partenza, a metà del rettilineo era in testa e sembrava lanciato verso un risultato a effetto, dopo che in stagione si era espresso in 10.16 a Savona in 10.25 controvento a Roma.

Proprio sul più bello però, il velocista sardo è stato colpito da un fastidio muscolare alla gamba destra, si è piegato all’indietro dal dolore, sul suo volto si è palesata una smorfia, si è toccato la coscia e dalla seconda corsia è andato saltellando verso la prima. Il nostro portacolori è giunto sul traguardo (14.42), portando quantomeno a casa un punto ma chiaramente questo risultato smorza le speranze dell’Italia di difendere la ex Coppa Europa conquistata due anni fa.

Il 25enne aveva tutte le carte in regola per salire sul podio (e anche per vincere, viste le condizioni ideali di Madrid tra altura e caldo), invece è stato frenato da un infortunio la cui entità sarà da valutare nelle prossime ore. Chiaramente si tratta di un brutto colpo anche in vista della 4×100 di domani: se Lorenzo Patta non potrà correre, la scelta per il DT Antonio La Torre sarà risicata tra Filippo Tortu, Fausto Desalu, Samuele Ceccarelli, Roberto Rigali e Filippo Randazzo.

La gara è stata vinta dal britannico Eugene Amo-Dadzie (10.07, vento nullo) davanti all’olandese Elvis Afrifa (10.10), allo svedese Henrik Larsson (10.11) e al tedesco Lucas Ansah-Peprah (10.15). Con questo secondo posto e il risultato negativo dell’Italia, i Paesi Bassi hanno allungato di forza in testa alla classifica generale quando ci si avvicina alla conclusione della seconda giornata di gare nella capitale spagnola.