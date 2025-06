Lorenzo Musetti tra i migliori al mondo! Top5 nella classifica ATP Race. E se avanzasse ancora a Parigi…

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros 2025 di tennis: in virtù del traguardo raggiunto a Parigi, l’azzurro ha già incamerato 400 punti per la race ATP, graduatoria che prende in considerazione i risultati ottenuti nel corso della stagione.

L’azzurro si issa così dal 6° posto al 5° della classifica, essendo salito a quota 2200, scavalcando il norvegese Casper Ruud, già eliminato a Parigi e fermo a quota 2075. Musetti, in caso di approdo alle semifinali non migliorerà il proprio piazzamento, ma salirà a quota 2600 punti.

L’azzurro, inoltre, conquistando il pass per l’ultimo atto, si porterebbe a quota 3100, che al momento gli consentirebbe di scalare direttamente al secondo posto, piazzamento che non migliorerebbe neppure in caso di vittoria del torneo, con cui andrebbe a 3800, dato che Carlos Alcaraz guida con 4140 punti.

RACE ATP LIVE 2 GIUGNO

1 Carlos Alcaraz 4140

2 Alexander Zverev 2925

3 Jannik Sinner 2850

4 Jack Draper 2690

5 Lorenzo Musetti 2200

6 Casper Ruud 2075

7 Novak Djokovic 1980

8 Tommy Paul 1900

9 Alex de Minaur 1835

10 Holger Rune 1730

RACE ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 26 maggio: 1800 punti, 6° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 2200 punti, 5° posto virtuale (sorpasso su Casper Ruud).

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 2600 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3100 punti, 2° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 3800 punti, 2° posto virtuale.