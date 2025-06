Lorenzo Musetti spiega l’infortunio: “Sentivo il muscolo perdere potenza. Fermarsi la decisione giusta”

Lorenzo Musetti ha spiegato l’infortunio rimediato in occasione della semifinale del Roland Garros, che lo ha costretto a ritirarsi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in avvio del quarto set: “Sono triste e dispiaciuto per come è finita, anche perché fino a quel momento era stato un ottimo incontro. All’inizio del terzo set, quando stavo servendo, ho sentito perdere un po’ di forza sulla parte posteriore della gamba sinistra e la situazione stava peggiorando, quindi ho deciso di fermarmi. Penso sia stata la decisione giusta da prendere, anche se non era quello che volevo. Domani farò degli esami e ovviamente vedrò e valuterò la situazione“.

Il nuovo numero 6 del mondo ha poi approfondito il concetto: “Sentivo un fastidio che sembrerebbe non essere lo stesso di Montecarlo, ma domani lo sapremo meglio. Ho iniziato a sentirlo all’inizio del terzo set, ho provato a trascinarlo avanti sperando di poterlo gestire, ma poi ho sentito che perdevo potenza e forza in quel muscolo, non riuscivo più stare dietro agli scambi e diventava anche rischioso forzare e mi è sembrato logico ritirarmi. Se non avessi avuto niente non lo avrei fatto perché non mi capita tutti i giorni di giocare una semifinale Slam“.

Il fuoriclasse toscano aveva incominciato la partita a spron battuto, imponendosi nel primo set e trascinando il secondo parziale al tie-break, dove poi è riemerso il numero 2 del mondo: “Penso che entrambi abbiamo iniziato davvero bene. Certo, ho dovuto giocare probabilmente il mio miglior livello del torneo per rimanere lì con lui. Oggi ho sentito di aver fatto un passo avanti rispetto al mio livello e mi sono sentito più vicino al suo. È un passo avanti perché le ultime due partite sono state un po’ a senso unico. Sentivo di avere avuto le mie possibilità oggi, anche per provare ad andare avanti di due set, ma ovviamente Carlos sta giocando davvero bene. È in ottima forma e merita di andare in finale. Stare alla pari è una delle sfide più dure del nostro sport“.

L’azzurro ha poi proseguito nell’analisi della propria prova: “Sapevo già prima di scendere in campo che avrei dovuto giocare probabilmente la migliore partita della mia carriera. In parte, stavo facendo un ottimo lavoro ed ero presente fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Penso di aver giocato bene. A volte volevo essere davvero aggressivo, soprattutto in risposta, e oggi ho servito davvero bene. Quindi, alla fine, se devo analizzare quei due set, sono stati davvero, davvero ottimi. Ovviamente nel terzo e, diciamo, negli ultimi due game, non c’era la possibilità di giocare al suo livello con questo problema“.

Troppo presto per pensare a Wimbledon: “Nel programma il prossimo torneo è il Queen’s e poi, ovviamente, Wimbledon, ma valuteremo domani cosa dirà l’esame, e ovviamente vi aggiorneremo e prenderemo una decisione su cosa faremo in seguito“. Un passaggio anche sul suo avversario: “Alcaraz mi fa tirare fuori il mio limite ed è quello che fanno i campioni. Sappiamo che lui fisicamente è molto forte, è uno dei più forti e imposta molto il suo gioco sul fisico. Sapevo che dovevo stare bene per restare al suo livello, analizzeremo cosa potremo fare meglio per essere più preparati per la prossima volta“.

Sulla sua condizione fisica: “Credo nel mio staff, è stato un mese molto impegnativo, ho giocato tanto, per fortuna, ed è stato un mese che mi ha dato tanto e mi ha tolto anche tanto dal punto di vista fisico e mentale. L’andare sempre a scavare dentro magari fa affaticare il corpo, ma ho 23 anni e quando si gioca uno Slam non è semplice mantenere un livello fisico così alto“.