Lorenzo Musetti si consola con il best ranking in carriera. Djokovic resta davanti

Lorenzo Musetti si è ritirato nel corso della prima semifinale del Roland Garros 2025 di tennis: avendo raggiunto il penultimo atto del torneo l’azzurro ha incamerato nel complesso 800 punti, mentre lunedì prossimo ne scarterà solamente 100, guadagnandone così 700 netti.

L’azzurro dal prossimo lunedì ritoccherà il proprio best ranking: Musetti si è issato infatti al 6° posto della classifica, essendo salito a quota 4560, mentre lunedì 26 maggio, nell’ultimo aggiornamento ufficiale, si trovava in settima posizione a quota 3860.

Musetti ha guadagnato una posizione nei confronti dello statunitense Taylor Fritz, fermo a quota 4485, ma resterà in ogni caso alle spalle del serbo Novak Djokovic, il quale al momento si trova in quinta posizione a quota 4630, e dunque anche perdendo contro Sinner resterebbe davanti a Musetti.

Problemi fisici per Musetti contro Alcaraz: chiamato il fisioterapista See more

RANKING ATP LIVE 6 GIUGNO

1 Jannik Sinner 10380 (10880 in caso di finale, 11580 in caso di vittoria)

2 Carlos Alcaraz 8150 (8850 in caso di vittoria)

3 Alexander Zverev 6385

4 Jack Draper 4800

5 Novak Djokovic 4630 (5130 in caso di finale, 5830 in caso di vittoria)

6 Lorenzo Musetti 4560

7 Taylor Fritz 4485

8 Tommy Paul 3510

9 Holger Rune 3440

10 Alex de Minaur 3285

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 26 maggio: 3860 punti, 7° posto.

Ranking dopo l’eliminazione in semifinale: 4560 punti, 6° posto (sorpasso su Taylor Fritz).