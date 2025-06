Lorenzo Musetti scala il ranking ATP! Sorpasso su Fritz, prosegue lo spalla a spalla con Djokovic!

Un dolce martedì 3 giugno per Lorenzo Musetti. Il toscano ha sconfitto nei quarti di finale del Roland Garros 2025 l’americano Frances Tiafoe e si è qualificato per la prima volta in carriera in semifinale nello Slam di Parigi. Un risultato di grande prestigio per Lorenzo, che ha confermato tutto quello che di buono ha mostrato nel corso della stagione sulla terra rossa.

Seconda volta al penultimo atto in un Major per lui, ricordando la semifinale a Wimbledon dell’anno scorso. Un risultato che ha dei riflessi rilevanti nel ranking ATP. Grazie al riscontro odierno, il carrarino è n.5 della classifica mondiale virtuale, scavalcando lo statunitense Taylor Fritz.

Uno score che però potrà subire una variazione in relazione a quello che farà Novak Djokovic. Se il serbo dovesse battere domani il tedesco Alexander Zverev, salirebbe a quota 4630 punti, portandosi davanti a Lorenzo (4560 punti). Per questo bisognerà prestare attenzione a quanto farà il campione nativo di Belgrado nell’ultimo quarto del programma.

Nell’eventualità in cui il percorso dovesse proseguire, allora il traguardo del n.4 della classifica mondiale si potrebbe prefigurare, visti i punti che il tennista allenato da Simone Tartarini guadagnerebbe.

RANKING ATP LIVE 3 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9980

2 Carlos Alcaraz 7250

3 Alexander Zverev 6385

4 Jack Draper 4800 (eliminato al Roland Garros)

5 Lorenzo Musetti 4560

6 Taylor Fritz 4485 (eliminato al Roland Garros)

7 Novak Djokovic 4230

8 Tommy Paul 3510

9 Holger Rune 3440 (eliminato al Roland Garros)

10 Alex de Minaur 3285 (eliminato al Roland Garros)

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking in semifinale al Roland Garros 2025: 4560 punti, 5° posto virtuale, ma n.6° qualora anche Novak Djokovic andasse in semifinale.

Ranking in caso di passaggio in finale al Roland Garros 2025: 5060 punti, 4° posto virtuale, ma 5° se l’altro finalista fosse Novak Djokovic.

Ranking in caso di vittoria in finale del Roland Garros 2025: 5760 punti, 4° posto.