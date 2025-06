Lorenzo Musetti perde i punti della finale al Queen’s 2025. Ma il piazzamento nel ranking resta al sicuro

Lorenzo Musetti non potrà difendere i punti della finale raggiunta l’anno scorso nel celebre torneo del Queen’s. Il problema alla coscia sinistra, emerso nel corso della semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha costretto il toscano a saltare l’evento a Londra, concentrando la propria attenzione sul pieno recupero in vista di Wimbledon.

Tenuto conto delle scadenze e degli scarti in classifica, Musetti vedrà una diminuzione di 320 punti rispetto all’ultimo aggiornamento. In altre parole, il carrarino (n.7 del ranking) vedrà nel prossimo update della classifica mondiale questa detrazione, passando dai 4470 punti ai 4150.

RANKING ATP (16 GIUGNO)

1. Jannik Sinner 10880

2. Carlos Alcaraz 8850

3. Alexander Zverev 6500

4. Taylor Fritz 4735

5. Novak Djokovic 4630

6. Jack Draper 4550

7. Lorenzo Musetti 4470

8. Tommy Paul 3470

9. Holger Rune 3440

10. Ben Shelton 3170

RANKING ATP CON SCADENZE

1. Jannik Sinner 10380 (-500)

2. Carlos Alcaraz 8800 (-50)

3. Alexander Zverev 6350 (-150)

4. Taylor Fritz 4635 (-100)

5. Novak Djokovic 4630

6. Jack Draper 4450 (-100)

7. Lorenzo Musetti 4150 (-320)

8. Holger Rune 3440

9. Ben Shelton 3170

10. Daniil Medvedev 3100 (-40)

11. Alex de Minaur 3085

12. Frances Tiafoe 2990

13. Tommy Paul 2970 (-500)

Considerate le scadenze però anche degli altri e tenuto conto anche dell’assenza di Tommy Paul al Queen’s (campione del 2024), Musetti non perderà la sua settima posizione mondiale lunedì prossimo. Perchè? Il distacco tra l’azzurro e il resto dei tennisti in questione è sensibile.

Il danese Holger Rune e l’americano Ben Shelton sono i giocatori più vicini a Lorenzo, ma anche in caso di vittoria al Queen’s di uno dei due non ci sarebbero i margini per il sorpasso. Il nostro portacolori ha infatti un vantaggio di 710 punti sul danese e di 980 sullo statunitense. Dal momento che sull’erba di Londra il massimo guadagno può essere di 500 punti, Musetti è a riparo da eventuali attacchi da chi è alle sue spalle nella gradutoria.