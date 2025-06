Lorenzo Musetti: “Ho bisogno di tempo per riprendermi dall’infortunio. Lavoro per Wimbledon”

L’infortunio patito da Lorenzo Musetti nel corso della semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che lo aveva costretto a ritirarsi a Parigi e poi a dare forfait a Stoccarda, ha obbligato l’azzurro a cancellarsi anche dal torneo del Queen’s Club.

L’obiettivo dell’azzurro è quello di tornare al 100% a Wimbledon, dove l’azzurro deve difendere la semifinale del 2024: Musetti ha annunciato il proprio forfait al torneo di categoria ATP 500 che si gioca sull’erba outdoor londinese attraverso un post su Instagram.

L’annuncio di Lorenzo Musetti: “Ciao a tutti. Purtroppo, come avrete visto, ho dovuto ritirarmi dal Queen’s. Ho ancora bisogno di tempo per riprendermi dall’infortunio subito a Parigi. Io e la mia squadra stiamo facendo tutto il possibile per essere pronti per Wimbledon. Non vedo l’ora di tornare in campo e di rivedervi tutti!“.

IL POST SU INSTAGRAM DI LORENZO MUSETTI