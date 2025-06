Lorenzo Musetti e la rincorsa alla top-5: cosa serve fare al Roland Garros e il sorpasso su Djokovic

Lorenzo Musetti è entrato nella top-10 del ranking ATP per la prima volta soltanto un mese fa: era il 4 maggio quando, dopo aver raggiunto la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid, il tennista italiano riusciva a issarsi al nono posto nella graduatoria internazionale. La semifinale conquistata agli Internazionali d’Italia gli ha permesso di scalare ulteriormente le gerarchie e si è presentato al Roland Garros da numero 7 del mondo, con tutta la possibilità di farsi strada nel secondo Slam della stagione.

Il toscano ha inscenato una bella cavalcata sulla terra rossa di Parigi e si è qualificato con pieno merito ai quarti di finale, dopo essere riuscito a vincere la titanica battaglia con il danese Holger Rune. Il 23enne tornerà in campo oggi pomeriggio per incrociare lo statunitense Frances Tiafoe, rivale sempre ostico e rognoso, anche se sarà il nostro portacolori a partire con i favori del pronostico per meritarsi l’annunciata semifinale con lo spagnolo Carlos Alcaraz (atteso dall’altro americano Tommy Paul).

Lorenzo Musetti ha un’occasione ghiottissima per scalare ulteriormente il ranking ATP: in caso di successo odierno, infatti, si isserebbe a quota 4.560 punti e opererebbe il sorpasso ai danni dello statunitense Taylor Fritz. Il toscano potrebbe anche operare un doppio sorpasso nel caso in cui il serbo Novak Djokovic perdesse contro il tedesco Alexander Zverev, perché in quel caso rimarrebbe a 4.230 punti e dunque sarebbe alle spalle del nostro portacolori, il quale diventerebbe numero 5 del mondo (a meno che Tommy Paul vinca il Roland Garros).

Se Djokovic dovesse battere Zverev allora volerebbe a quota 4.630 punti prima della sfida contro il vincente del confronto tra Jannik Sinner e il kazako Alexander Bublik, dunque Lorenzo Musetti avrebbe bisogno di vincere la sua semifinale per sperare nel sorpasso. In caso di approdo all’atto conclusivo, Lorenzo Musetti sarebbe certamente in top-5 perché con 5.060 punti avrebbe certamente superato il britannico Jack Draper (ora quarto con 4.800 punti).