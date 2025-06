Lorenzo Musetti è il decimo italiano in semifinale al Roland Garros: scopriamo i suoi illustri predecessori

Lorenzo Musetti ha scritto quest’oggi un piccolo pezzo di storia a Parigi, raggiungendo la seconda semifinale Slam in carriera dopo quella giocata e persa a Wimbledon l’anno scorso. È il decimo italiano in semifinale al Roland Garros nella storia del torneo.

Una lunga storia iniziata nel lontano 1930 quando Uberto De Montepurgo fu sconfitto nel penultimo atto dal francese Cochet. A seguire, nel 1932, Giorgio de Stefani si spinse fino alla finale, battuto sempre dal tennista transalpino menzionato.

Negli anni seguenti De Stefanì si fermo in semifinale nel 1934, come Beppe Merlo nel ’55 e nel 56′. Nel 1959 e nel 1960 Nicola Pietrangeli conquisto i titoli a Parigi, unico italiano della storia a fare doppietta, e sempre nel ’60 Orlando Sirola fu battuto in semifinale dal cileno Ayala.

Arrivò l’era di Adriano Panatta con tre semifinali (1973, 1975 e nel 1976), considerando poi l’ultima affermazione italiana in Francia del ’76. A completamento, troviamo Marco Cecchinato nel 2018, battuto in semifinale da Dominic Thiem e Jannik Sinner sconfitto l’anno scorso dallo spagnolo Carlos Alcaraz 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3.