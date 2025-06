Lorenzo Musetti, così fa male: 2 set alla pari con Alcaraz, poi un problema fisico e il ritiro

Un vero peccato. Lorenzo Musetti si deve arrendere al n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, nella prima semifinale del Roland Garros 2025. In una partita disputata col tetto chiuso del Philippe Chatrier, il toscano ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, giocando due set pregevoli contro l’iberico, ma poi dovendo alzare bandiera bianca anche per via di un problema all’adduttore della coscia sinistra. Una partita che si è conclusa sullo score di 4-6 7-6 (3) 6-0 2-0 in 2 ore e 29 minuti di gioco, in favore di Alcaraz, che quindi approda in finale e affronterà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Nel primo set Musetti si trova in apertura a fronteggiare una palla break. Le risposte aggressive di Alcaraz lo mettono sotto pressione, ma il carrarino è abile a salvarsi con la battuta. La partita è equilibrata. L’azzurro trova il modo di sporcare le trame di gioco del suo avversario e specialmente dal lato del rovescio fa vedere colpi pregevoli. Nel settimo game è ancora costretto a rincorrere al servizio, salvando una palla break, ma nel decimo è lui a piazzare risposte profonde che gli valgono la frazione sul 6-4.

Nel secondo set Alcaraz eleva i giri del motore, insistendo con le risposte anticipate e trovando il break nel terzo game. Musetti risponde alla grande: colpi in top-spin molto profondi che gli consentono di impattare sul 2-2. Entrambi fanno vedere colpi d’alta scuola. Lorenzo è lucidissimo quando cancella due palle break nel nono game, scegliendo anche di fare il serve&volley. Niente da fare però per il toscano nell’undicesimo sui colpi potenti dell’avversario. Nel dodicesimo gioco Musetti ha la forza di reagire e di trascinare al tie-break il suo rivale. Alcaraz gioca però in maniera perfetta poco dopo e, approfittando anche di un servizio di Lorenzo non così incisivo, domina lo scambio e conclude sul 7-3.

Nel terzo set si comprende che qualcosa non va nei movimenti di Musetti, non più reattivo come nel parziale precedente. Alcaraz picchia fortissimo da fondo, evidenziando le criticità di Lorenzo. La frazione si esaurisce in un amen e al termine il MTO chiamato dal carrarino per un problema all’adduttore della coscia pone l’accento sulle difficoltà. Il parziale si chiude sul 6-0.

Nel quarto set l’azzurro prova a giocare, ma il suo corpo non lo assiste. Due game in favore di Carlitos sono sufficienti per far calare il sipario, visto il ritiro del nostro portacolori. Un vero peccato.