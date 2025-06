Lorenzo Musetti a rischio per il Queen’s. Confermata la lesione, si pensa a Wimbledon

Le brutte notizie sono confermate per Lorenzo Musetti. La presenza del tennista toscano al torneo ATP del Queen’s è a fortissimo rischio, visto che gli esami hanno confermato lesione di 1° grado all’adduttore della gamba sinistra. Un infortunio che Musetti si è procurato durante la sfortunata semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, con il nativo di Carrara che si è dovuto ritirare ad inizio quarto set, ma aveva già praticamente alzato bandiera bianca dal terzo.

A confermare la situazione fisica di Musetti è stato il suo allenatore, Simone Tartarini, che nell’intervista a Tuttosport ha parlato del possibile ritorno in campo del toscano: “Non anticipiamo il verdetto ma la risonanza ha confermato quanto era emerso già dagli esami di Parigi. Esistono tempi tecnici per il recupero e forzare non avrebbe senso”

La stagione sull’erba per Musetti: “Il terreno può essere anche molto scivoloso e gli adduttori vengono molto sollecitati. Non facciamo previsioni, né in un senso né in un altro. I prossimi giorni saranno importanti per prendere delle decisioni definitive, sempre in assonanza con quanto diranno i medici .Cercheremo in ottica futura di capire l’origine di questi problemi considerando che anche il fisico deve abituarsi a grandi maratone come quelle alle quali si è sottoposto Lorenzo negli ultimi mesi”.

Musetti non può prendersi rischi anche in vista di Wimbledon, visto che il toscano è sicuramente tra i giocatori più attesi ai The Championships, dopo che lo scorso anno era riuscito a raggiungere la semifinale, perdendo poi con Novak Djokovic. Certamente questo infortunio complica un po’ la preparazione, considerando comunque la brevità della stagione sull’erba.