Lorenzo Finn, confermato l’infortunio alla clavicola. Corsa contro il tempo per il Tour de l’Avenir

Sono arrivate delle conferme sulle condizioni di salute di Lorenzo Finn, giovane corridore talentuoso della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies. Dopo aver terminato il Giro Next Gen 2025 al sesto posto, distinguendosi per le sue prestazioni in salita (maglia di miglior scalatore), il ligure è stato protagonista di una caduta nel Giro dell’Appennino dove si è imposto Diego Ulissi.

Ritiratosi dalla gara e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso, Finn ha lamentato da subito un forte dolore alla spalla sinistra. Il 18enne nostrano, campione del mondo juniores in carica della prova in linea, ha riportato dunque la frattura composta della clavicola.

Un inconveniente di cui si sarebbe voluto fare a meno, anche perché non si tratta del primo infortunio della stagione. In primavera, in conseguenza sempre di un altro incidente, aveva subìto sempre la frattura della clavicola. E ora come cambierà la sua programmazione?

Di sicuro, sarà costretto a saltare la prova in linea del campionato italiano U23 prevista domenica 29 giugno a Darfo Boario Terme. Il punto di domanda riguarda poi il prestigioso Tour de l’Avenir, in programma dal 23 al 29 agosto. Si prospetta una vera e propria corsa contro il tempo per esserci nella prestigiosa corsa a tappe francese riservata agli U23.