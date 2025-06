Lorenzo Finn caduto al Giro d’Italia NextGen: condizioni da valutare

Lorenzo Finn sta recitando un ruolo da assoluto protagonista al Giro d’Italia NextGen 2025, corsa a tappe riservata agli Under 23. Il diciottenne genovese occupa infatti la seconda posizione in classifica generale dopo tre frazioni a soli 7 secondi dal suo grande rivale belga Jarno Widar (di un anno più grande), che si è preso la maglia rosa ieri vincendo al Passo del Maniva.

Finn ha saputo comunque limitare i danni, tenendo il passo del portacolori del Lotto Development Team quasi fino al traguardo dopo uno splendido duello sull’ultima lunga scalata prima dell’arrivo. Il giovane talento azzurro in realtà ha dovuto fare i conti con i postumi di una caduta avvenuta nella prima salita di giornata (Passo dei Tre Termini) che lo ha un po’ destabilizzato.

“In gara non ho sentito dolore, ma bisognerà vedere le prossime ore“, aveva dichiarato il ligure classe 2006 alla fine della tappa (fonte: Gazzetta dello Sport). Finn era rientrato in gruppo dopo la caduta anche grazie all’aiuto dei suoi compagni di squadra, ma a questo punto c’è grande curiosità per capire quali saranno le sue condizioni in vista della frazione odierna di 155 chilometri da Manerbio a Salsomaggiore Terme.