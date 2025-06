Lorenzo Finn cade al Giro dell’Appennino: ansia per le condizioni della spalla

Lorenzo Finn è stato vittima di una brutta caduta al Giro dell’Appennino, ritirandosi dalla gara e andando in ospedale per effettuare degli accertamenti. Il giovane talento azzurro, reduce dal sesto posto nella classifica generale del Giro d’Italia NextGen, ha riportato un forte colpo alla spalla sinistra scegliendo poi di abbandonare la corsa per non peggiorare ulteriormente le sue condizioni.

Il diciottenne ligure, campione mondiale juniores (prova in linea) in carica, rischia di compromettere a questo punto l’avvicinamento verso il prossimo grande appuntamento della sua stagione: il Tour de l’Avenir. Il corridore della RedBull – Bora – hansgroh Rookies dovrebbe infatti prendere parte alla prestigiosa corsa a tappe francese riservata agli Under 23, in programma dal 23 al 29 agosto.

Tutto dipenderà ovviamente dall’effettiva entità dell’infortunio rimediato oggi sul percorso che si snodava proprio tra le strade della sua Liguria (partenza a Novi Ligure e arrivo a Genova). Dopo gli esami medici in ospedale ne sapremo di più, ma la speranza è che Finn possa proseguire senza intoppi il suo 2025.