Lorenzo Simonelli esulta: “Mi sento nuovamente me”. E poi rivela: “Ora in staffetta…”

Lorenzo Simonelli ha conquistato un pregevole secondo posto sui 110 ostacoli agli Europei a squadre, interpretando benissimo la propria gara e migliorandosi di un paio di decimi rispetto alle prime uscite stagionali all’aperto che non avevano convinto. Il laziale è uscito bene dai blocchi di partenza, è rimasto al comando con convinzione per le prime nove barriere, poi gli è un po’ mancato lo sprint ed è stato superato dallo svizzero Jason Joseph (13.24 con 0,4 m/s di vento contrario).

Il Campione d’Europa si è meritato la piazza d’onore con il crono di 13.27, ha portato a casa 15 punti pesantissimi per l’Italia e ha guadagnato terreno sulle dirette rivali visto che lo spagnolo Enrique Llopis (quarto), il polacco Jakub Szymanski e l’olandese Timme Koster (ottavo) sono arrivati alle sue spalle. La strada intrapresa è quella corretta per il nostro portacolori, che sta andando in crescendo in vista dei Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre.

Lorenzo Simonelli ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Le sensazioni erano ottime, mi sento nuovamente me. Avevo avuto dei problemi a inizio stagione, oggi faceva caldo e sono contento del risultato: ci puntavo“. Il 23enne ha poi svelato che correrà la 4×100 a fine serata, visto l’infortunio di Lorenzo Patta: “Farò la staffetta, non so ancora in che frazione. Vado a tenermi caldo e non a riscaldarmi vista la temperatura“.