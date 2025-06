Lois Boisson non giocherà Wimbledon! Sconfitta nel primo turno delle qualificazioni dopo l’exploit al Roland Garros

Missione fallita per Lois Boisson, esclusa dal tabellone principale di Wimbledon poche settimane dopo aver giocato la semifinale del Roland Garros 2025. Una situazione davvero paradossale per la grande rivelazione del recente Open di Francia, capace di raggiungere il penultimo atto del torneo parigino al debutto assoluto nel main draw di un Major grazie ad una wild card.

Un exploit clamoroso per la 22enne transalpina, che ha fatto un balzo di quasi 300 posizioni nel ranking WTA diventando n.65 al mondo e numero 1 di Francia. Le iscrizioni per i Championships scadevano però subito prima del Roland Garros, quindi la nativa di Digione (che in quel momento non aveva una classifica sufficiente per entrare in tabellone) è dovuta passare dalle qualificazioni dopo non aver ricevuto una wild card dagli organizzatori inglesi.

Boisson, testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, è stata subito eliminata sui prati di Roehampton dalla canadese Carson Branstine (n.197 WTA) con il punteggio di 6-2 6-7 6-4 dopo aver scelto di saltare in blocco i tornei sull’erba di preparazione in vista di Wimbledon. La francese dovrà quindi attendere un paio di mesi per partecipare al secondo main draw Slam della carriera, in occasione degli US Open a New York.