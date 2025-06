LIVE Zverev-Djokovic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: scintille assicurate, partita imprevedibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del Roland Garros 2025 che vede di fronte Novak DJOKOVIC e Alexander ZVEREV, si gioca per affrontare il vincente di SINNER-BUBLIK nella semifinale della parte alta.

Ci siamo, a Parigi si comincia a fare sul serio e questa partita è il miglior modo per entrare nelle fasi caldissime del secondo Grand Slam della stagione 2025. I due si ritrovano dopo la sfortunata semifinale degli Australian Open, in cui un serbo menomato diede battaglia al tedesco per un set e un tie-break, prima di cederlo di misura e di dare la mano al finalista in carica del Roland Garros, lanciandolo verso la finale contro Sinner.

Quello di oggi sarà il precedente numero 14 tra i due, molti dei quali sono stati equilibrati e il serbo guida appena per 8-5 nei confronti diretti. L’ultima partita tra i due a livello Slam è stata la semifinale degli US Open 2021, maledetti per il belgradese che vinse al quinto ma poi cedette lo Slam a Daniil Medvedev. Sulla terra sono solamente due gli incontri, rtra cui proprio il quarto di finale qui del 2019 (Djokovic 3-0) e la finale di Roma vinta dal tedesco.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale, il secondo della parte alta, tra Novak DJOKOVIC e Alexander ZVEREV, si gioca alle 20:15, ricordando che la partita inizierà verso le 20:35. Vi aspettiamo!!!