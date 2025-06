LIVE Zucco-Simpson, Europeo pesi supermedi 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa in trasferta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona tarda serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento valido per il titolo europeo dei pesi supermedi in onda a Barnsley, nel Regno Unito (Yorkshire, per la precisione): Ivan Zucco va a caccia del colpo della vita contro Callum Simpson.

Sfida tutta lontana da casa per il ventinovenne di Verbania, atteso a uno dei giorni che, nella sua vita, conteranno di più: andare a riportare in Italia un titolo che manca da 18 anni, cioè dal tempo in cui era Cristian Sanavia il principale capostipite in questa categoria di peso.

Tutti e due i pugili entrano nel combattimento da imbattuti: Simpson vanta un record di 17-0 con 12 KO, mentre delle 21 occasioni in cui è salito sul ring, Zucco ne ha chiuse 18 prima del limite. Una sfida non banale, questa, anche per le ragioni anagrafiche dei due.

All’atto pratico, in buona sostanza, con i 28 anni del britannico (che combatte nella propria città) e con i 29 dell’italiano, questo è un vero e proprio viatico fondamentale. E, per il piemontese, è l’occasione di misurarsi con qualcosa di relativamente nuovo, il combattere lontano dall’Italia, ma per qualcosa di davvero notevole.

Il combattimento tra Ivan Zucco e Callum Simpson è previsto al termine di una riunione da nove combattimenti, quando in Italia saranno circa le ore 23:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!