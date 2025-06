LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2025 in DIRETTA: gara-2 si annuncia incandescente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-2 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Una sfida incandescente tra le due corazzate del nostro Campionato, che si incrociano in semifinale e non in finale come accaduto nelle ultime sei annate.

La Virtus Bologna si è aggiudicata la prima gara disputata tra le mura amiche della Segafredo Arena per 68-67 al termine di un’autentica battaglia senza nessuna esclusione di colpi. Decisivo nel finale Tornike Shengelia ‘match-winner’ e autore di 18 punti, con 13 punti di un altrettanto efficace Will Clyburn e 10 punti equamente divisi tra ‘Momo’ Diouf e Nicola Akele. Le V-nere provano a confermare il fattore campo e presentarsi al Forum in gara-3 sul 2-0 ad una sola vittoria dalla finale scudetto.

L’Olimpia Milano, dall’altra parte, deve rialzare prontamente la testa dopo la battuta d’arresto di gara-1 subita solo nei secondi finali quando era riuscita anche a trovare un piccolo vantaggio di 3 lunghezze prima che la ‘preghiera’ di Nikola Mirotic si spegnesse sul ferro consegnando così la vittoria alla Virtus. Coach Ettore Messina punterà ancora sulla pericolosità offensiva del montenegrino di passaporto spagnolo (12 punti e 7 rimbalzi in gara-1) e su Shavon Shields, con questa sfida quasi decisiva anche per i meneghini che in caso di successo tornerebbero ad Assago con la serie in perfetta parità.

Inizio del match previsto alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:45, spostandosi poi all’Unipol Forum di Assago (Milano) per gara-3 in programma giovedì 5 giugno alle ore 20:45. Diretta TV garantita in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Virtus Bologna-Olimpia Milano, gara-2 della semifinale scudetto 2025!