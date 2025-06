LIVE Virtus Bologna-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: padroni di casa per l’allungo nella serie scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-2 della finale scudetto di Serie A 2024-2025 tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia. Alla Segafredo Arena si ritorna in campo con il tutto esaurito per scoprire se ci sarà l’1-1 o il 2-0 nella serie.

Non si sono ancora spenti gli echi di gara-1, nella quale il nome più brillante di tutti è stato fuor di dubbio quello di Tornike “Toko” Shengelia. Il georgiano ha segnato 21 punti nella sola prima metà di gara, 29 in totale, è stato immarcabile sotto tanti punti di vista, ma non è il solo fattore da tenere in conto quest’oggi.

Saranno anche le assenze ad avere un peso: per Bologna la serie di Achille Polonara, causa mononucleosi, è finita, mentre quella di Will Clyburn resta per ora priva di sbocchi. Quanto a Brescia, invece, la tremenda caduta di Maurice Ndour in gara-1 gli costa la presenza in questo secondo capitolo e, come dichiarato da Peppe Poeta, verrà rivalutato per gara-3 al PalaLeonessa.

Questo chiaramente cambia molti assetti, perché a livello difensivo Ndour è il perno sul quale si appoggia l’intera Germani, e oltretutto Brescia è già di suo più corta di Bologna. All’atto pratico, gli ospiti dovranno compiere un’impresa così come l’ha fatta la Virtus a trovare una quadra senza due tra i più importanti uomini a sua disposizione.

La palla a due di gara-2 tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia verrà alzata alle ore 20:30.