LIVE Virtus Bologna-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia la serie scudetto

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Brescia, gara-1 della finale scudetto per la Serie A di basket 2025! Inizia la serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo di campione d’Italia.

Da una parte la Virtus Bologna alla sua quinta finale scudetto consecutiva, con i bolognesi che vogliono ricucirsi il tricolore sul petto a quattro anni di distanza dall’ultimo sigillo datato 2021. I felsinei sono riusciti a prevalere in semifinale contro i campioni uscenti dell’Olimpia Milano per 3-1, dopo aver piegato nel turno precedente l’Umana Reyer Venezia solo in gara-5. Fari puntati su Tornike Shengelia e su Isaia Cordinier, con coach Ivanovic che spera di avere almeno in panchina Will Clyburn fermo ai box contro i meneghini.

Dall’altra parte la Germani Brescia che per la prima volta si appresta a vivere l’atto conclusivo del Campionato, con la Leonessa che mai si era spinta così in fondo (i lombardi si sono sempre fermati in semifinale). La squadra di coach ‘Peppe’ Poeta ha battuto nei quarti di finale la Pallacanestro Trieste per 3-1, mentre in semifinale ha liquidato in solo tre partite la sorprendente Trapani Shark spalancandosi così le porte della finale grazie ai canestri pesanti di capitan Amedeo Della Valle e alla fisicità di Miro Bilan.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna questa sera alle ore 20:30, dove si rimarrà anche per la successiva gara-2 prevista sabato 14 giugno sempre alle ore 20:30. Diretta TV garantita in chiaro per tutti da Nove (Canale 9 del Digitale Terrestre) e DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, con la diretta streaming disponibile su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta di OA Sport di Virtus Bologna-Brescia, gara-1 della finale scudetto di basket!