LIVE Trapani-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: padroni di casa a caccia del pareggio

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Trapani-Brescia, gara-2 della semifinale scudetto per la Serie A di basket 2025! Continua una serie al meglio delle cinque partite che dopo gara-1 si conferma molto aperta ed incerta tra due squadre che hanno ben figurato in questa stagione.

Da una parte i Trapani Shark neo-promossi dalla Serie A2 che tornano sul parquet amico dopo lo shock della sconfitta di misura in gara-1. Coach Jasmin Repesa deve ritrovare i punti di JD Natae, mancati l’altra sera, mentre spera che Chris Horton sia di nuovo letale come in gara-1. Per i siciliani serve un deciso cambio di passo e non concedere un quarto intero agli avversari.

Dall’altra parte la Germani Brescia ha fatto un primo passo verso quella finale che non ha mai raggiunto in carriera. In gara-1 si sono messi in mostra Nikola Ivanovic e Chris Dowe, ma sono stati ben cinque i giocatori in doppia cifra, con Amedeo Della Valle sempre fondamentale e Maurice Daly Ndour che ha messo il canestro decisivo. Brescia ha ribaltato il fattore campo e ora cerca un 2-0 per tornare al PalaLeonessa con due match point a disposizione.

Palla a due che verrà alzata al PalaShark di Trapani alle ore 20:45. Diretta TV affidata in chiaro a DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, con la diretta streaming disponibile su Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Trapani-Brescia, gara-1 della semifinale scudetto 2025!