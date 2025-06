LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bulega cerca l’allungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Emilia-Romagna 2025, Bulega vuole il riscatto contro Razgatlioglu.

Gara-1 è stata vinta da Toprak Razgatlioglu con l’ennesimo braccio di ferro contro l’alfiere della Ducati, Nicolò Bulega. Quest’ultimo a causa di una penalità data a lui e ad Andrea Iannone, per aver ostacolato Danilo Petrucci durante la Superpole, è partito dalla seconda fila lasciando la pole al campione turco. Razgatlioglu è scattato ottimamente ma poi è arrivato molto lungo ed ha lasciato il comando momentaneo a Bulega.

In poche tornate i due hanno fatto il vuoto alle loro spalle, accumulando secondi praticamente giro dopo giro. Toprak Razgatlioglu trova il sorpasso dopo qualche giro, con Bulega che non riesce a rispondere nella parte finale di gara, giocando con un gap di 2 e 5 decimi fino al penultimo giro.

La bella rimonta di Alvaro Bautista, partito undicesimo, si è fermata al sesto posto (grazie alla penalità di Lowes, altrimenti era un settimo posto). Tra gli italiani da segnalare la terza posizione di Petrucci e le buone prove di Locatelli e Montella in top 10. Oggi in gara-2 vedremo se Bulega riuscirà a riprendere il ritmo per vincere nella gara domenicale. Sfortunati Iannone e Bassani caduti, soprattutto con il secondo che può puntare alla top 5 in questa gara-2.

Inizio della Superpole Race alle ore 11.00 mentre gara-2 inizierà alle 14.00.