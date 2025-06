LIVE Superbike, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Bulega all’attacco a Misano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Emilia-Romagna 2025, Bulega punta alla pole e vittoria in gara-1.

La seconda sessione di prove libere del GP dell’Emilia-Romagna ha trovato un altro leader della classifica dopo il miglior tempo firmato questa mattina dal futuro nuovo pilota MotoGP Toprak Razgatlioglu: nel corso delle FP2, il turco non è stato capace di far meglio questa volta dell’azzurro Nicolò Bulega, autore del miglior tempo in una prova libera piena di numerose bandiere gialle ma, soprattutto, dalla gradita sorpresa di Yari Montella. L’italiano del team Barni ha praticamente completato la prima fila virtuale di fronte a Bautista e alla Yamaha dell’altro italiano Andrea Locatelli.

Razgatlioglu è stato uno dei due piloti senza una Ducati ad aver chiuso tra i primi cinque, con la BMW nonostante un problema tecnico accusato dal compagno Michael van der Mark, costretto a tornare ai box e successivamente caduto a pochi minuti dalla fine della sessione. Bulega ha ottenuto il suo primo miglior tempo mantenendo il passo gara che fa ben sperare per gara-1. Nel secondo stint, l’italia ha ulteriormente migliorato il suo giro più veloce in 1:32.722.

Ancora una volta estremamente negativa, invece, la prova di Jonathan Rea, solo 17° e in grandissima difficoltà in sella alla sua Yamaha, cercherà ancora una volta un miracolo per essere davanti. Oggi quindi, ci saranno una Superpole e Gara-1 da non perdere assolutamente.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Emilia Romagna 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole alle ore 10.55 mentre gara-1 inizierà alle 14.00. Buon divertimento!