LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025 in DIRETTA: serve il match della vita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025. match fondamentale per l’italiano.

Un pugile di origine italiana che sale sul ring per il titolo di campione del mondo è un evento che non accade spesso. L’ultimo a salire sul “trono” fu il grande Giovanni De Carolis. Ora è il momento di Claudio Squeo l’onore di combattere contro l’australiano Jai Opetaia, campione del mondo in carica dei massimi leggeri versione IBF, in attesa di una nuova unificazione del mondiale, che passerebbe attraverso il match con il detentore del titolo WBO/WBA, il fortissimo messicano Gilberto “Zurdo” Ramirez.

La sfida è al Gold Coast Convention Centre di Broadbeach, nello stato australiano del Queensland. Per il pugile azzurro sarà il primo match fuori dall’Italia. Per “Red Bull” Squeo, 34 anni, originario di Molfetta, secondo i pronostici sarebbe un vero miracolo la vittoria.

In questo momento occupa il 14° posto della classifica IBF e ha un record di 17 vittorie (di cui 9 per KO), l’ultima nella sfida contro il colombiano Orlando de Jesus Estrada per KO tecnico al round. Opetaia invece ha un sinistro potentissimo, di età 29 anni, anche lui risulta imbattuto con 27 successi su 27 match, di cui 21 per KO.

È campione del mondo in carica dall’anno 2022 e ha già difeso il titolo cinque volte. Ultimo questo gennaio, vittoria per KO al quarta round contro il neozelandese David Nyika.

Ecco l’intera main card.

Claudio Squeo vs Jai Opetaia

Conor Wallace vs Dylan Colin

Tyler Blizzard vs Rocky Ogden

Daniel Keating vs Blake Minto

Max McIntyre vs Ricaia Warren

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di LIVE Squeo-Opetaia, Mondiale pesi cruiser 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio del match ore 14.00 circa, mentre la card inizierà alle 11.00. Buon divertimento!