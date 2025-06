LIVE Sonego-Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: serve l’impresa contro il n.3 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale, caldissima, tra lorenzo SONEGO e Alexander Zverev. Torinese in caccia dell’impresa che varrebbe i quarti di finale nell’ATP 500 di HALLE (GER)!

Tornato alla vittoria nello ‘spareggio’ tra giocatori in crisi contro Struff, il giocatore del Bel Paese sogna di dare continuità infliggendo un’altra dolorosa sconfitta nella stagione 2025 di Zverev. Quest’ultima, partita alla grande, è colata piano piano a picco, un po’ come quella di Sonego. Entrambe le annate hanno infati in comune l’alto, gli Australian Open (QF Sonego, Finale Zverev), per poi calare.

Una grande occasione per entrambi quindi, in un torneo prestigioso e che assegna tanti punti. In chiave ranking Sonego deve tornare a mettere vittorie consecutive in cascina, che mancano ormai da quel mese di gennaio più volte citato. L’azzurro vincendo oggi scalerebbe 3 posizioni issandosi 43°, ci sarebbe in caso il sorpasso su Matteo Arnaldi.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale, dell’ATP 500 di HALLE (GER) tra lorenzo SONEGO e Alexander Zverev! Si parte come 3° match sul Centrale dalle 11:30 ma non prima delle 15:30. Prima del piemontese Aliassime-Khachanov e Rublev-Etcheverry, vi aspettiamo!