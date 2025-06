LIVE Sonego-Struff, ATP Halle 2025 in DIRETTA: esordio complesso contro uno specialista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del delicatissimo incontro di primo turno dell’ATP 500 di Halle (GER) tra Lorenzo SONEGO e Jan Lennard STRUFF, si prevedono fuochi d’artificio e tanto equilibrio.

Praticamente si tratta di uno spareggio per entrambi, visto che entrambi non vincono molto spesso partite quest’anno, se si esclude il roboante questo di finale del torinese a inizio anno agli Australian Open. Quel risultato ha finito con l’arenare il giocatore ex n.18 delle classifiche ATP, che non ha più vinto due match consecutivi nello stesso torneo da quell’incredibile exploit.

La classifica piange e al momento Sonego si trova in 48^ posizione virtuale e, vincendo oggi una partita che si preannuncia pressoché alla pari, salirebbe di una sola posizione scavalcando l’eliminato ad Halle Miomir Kecmanovic. Quello che dispiace, è vedere l’atteggiamento in campo del torinese. Nel match d’esordio al Roland Garros contro Shelton, si trovava 2 set a 1 avanti, la rimonta di Shelton (che in quella partita fece e disfece) è stata perentoria, ma il torinese non aveva quella solita grinta che tante gioie gli ha dato.

Di fronte all’azzurro, un erbivoro! Anche Jan Lennard Struff però non vince praticamente mai quest’anno. Il suo bilancio nella stagione 2025 recita, per quanto riguarda il circuito maggiore, un misero 5 vittoria e 14 sconfitte. I precedenti recitano un 1-1, che fa altresì presagire equilibrio e spettacolo, visto che il tedesco è uno dei pochi che fa ancora il serve&volley. L’anno scorso andò vicino al colpaccio contro Jannik SINNER.

Non resta che augurarvi un buon proseguimenro con la DIRETTA LIVE del match caldissimo di primo turno dell’ATP 500 di HALLE (GER) tra Lorenzo SONEGO e Jan Lennard STRUFF. Si parte come terza e ultima partita dell’Italian Day, dopo COBOLLI e SINNER. Caricate i pc e i cellulari!